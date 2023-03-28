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С начала программы реновации в Бабушкинском районе полностью расселено 10 домов

11:10
  • вторник
  • 28 марта 2023

Новые квартиры уже получили порядка 1,3 тыс. жителей района

Как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на слова руководителя ведомства Сергея Левкина, на северо-востоке столицы в Бабушкинском районе полностью завершилось расселение 10 старых жилых домов, вошедших в программу реновации, еще один дом расселяется в настоящий момент.

Левкин добавил, что 9 из 10 расселенных домов уже демонтированы, на их месте будет организовано строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры.

"Новые квартиры уже получили порядка 1,3 тыс. жителей района, ранее проживавших в расселенных домах. В пяти новостройках на территории района им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным", - уточнил глава департамента.

Еще две новостройки (ул. Осташковская, д. 9, корп. 2 и ул. Радужная, д. 18) введены в эксплуатацию и готовятся к передаче под заселение.

Программа реновации была утверждена Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов - более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

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