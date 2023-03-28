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В России госпитализировали 1604 человека с COVID-19

11:36
  • вторник
  • 28 марта 2023

Необходимо соблюдать меры профилактики и вакцинироваться

В России за последние сутки выявлено 8447 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1604 пациента с таким диагнозом. Об этом во вторник, 28 марта, рассказали в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, снижение – в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

Выздоровели за сутки 11013 человек с коронавирусом, скончались 37 пациентов.

В Москве за сутки зарегистрированы 973 заболевших COVID-19 – впервые с 9 января в столице выявлено менее тысячи новых случаев заболевания за сутки. Выздоровели 2265 человек, госпитализированы 146, скончались восемь пациентов.

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