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Китай объявил "саммиты за демократию" источником конфликтов

11:59
  • вторник
  • 28 марта 2023

Нельзя вмешиваться в дела других стран под предлогом демократии, отметили в Пекине

Попытки некоторых стран организовать так называемые саммиты за демократию на самом деле сеют разногласия и конфронтацию. Об этом заявила во вторник, 28 марта, официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
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Чиновница подчеркнула, что современному миру необходимо "практиковать истинную демократию, отказаться от псевдодемократии и совместными усилиями продвигать демократию в международных отношениях".

При этом важно не вмешиваться в дела других стран под предлогом защиты демократии, отметила Мао Нин.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявила, что "миру нужны солидарность и сотрудничество, способные справиться с вызовами, стоящими перед международным сообществом, а не так называемый Саммит за демократию, на деле сеющий конфронтацию", сообщает ТАСС.

В марте лидер КНР Си Цзиньпин вновь встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Главы двух государств провели переговоры в Москве, при этом они обменялись мнениями по положениям китайского мирного плана относительно конфликта на Украине.

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