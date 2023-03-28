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Захарова призвала законодательно регулировать дипфейки

11:44
  • вторник
  • 28 марта 2023

С ложью необходимо бороться

Проблема дипфейков должна регулироваться на государственном и законодательном уровлях.
Царство иллюзий: чем грозит миру развитие дипфейков

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Антифейк" на Первом канале. В частности, государство должно быть готово оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс.

"Второй момент – это законодательство. Я уверена, что, когда речь идет о дипфейке, это должно быть каким-то образом отрегулировано в праве", - сказала Захарова (цитата по РИА Новости).

Дипломат также отметила, что США и ФРГ попались на вбросе в СМИ ложных версий терактов на "Северных потоках". Это было нужно для того, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил США и Норвегию в организации теракта.

"Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", - сказала Захарова.

Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.

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