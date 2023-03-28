Самый старый кот России умер в Тюмени

Он попал в Книгу рекордов России

В Тюмени умер самый старый кот России, в январе 2023 года ему исполнилось 26 лет.

Сиамский кот по кличке Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он часто болел, у него наблюдались проблемы с лапами и глазами.

Хозяйка Эльвира Чаниева подобрала месячного котенка в 1997 году на улице, он едва не замерз насмерть. Изначально думали, что питомец женского пола, поэтому назвали его Даша. Когда выяснилось, что котенок – мальчик, то имя сменили на Дашуна.

В семье также живут три сына Дашуна - Федька, Петька и Сироп, передает РИА Новости.

Хозяйка кота очень хотела бы, чтобы в Тюмени появилось кладбище для домашних животных, как в Москве и других городах. Поэтому Дашуна похоронят у старого деревенского кладбища, где уже не хоронят людей.

"Скорее всего там похороню, на чистом лугу, чтобы уж знать, что его там никто не снесет и ничего не сделает", - рассказала хозяйка кота.

В сентябре 2021 года кот был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".

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