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Собянин принял участие в заседании совета по изданию "Православной энциклопедии"

14:38
  • вторник
  • 28 марта 2023

Сейчас проект находится на финишной прямой

На заседании Попечительского совета фонда Храма Христа Спасителя, в который входят общественные и государственные деятели, речь шла о продолжении издания "Православной энциклопедии" под редакцией Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

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"Начиная с 2000 года, создается единственная в своем роде энциклопедия, статьи которой касаются жизни христианства во всех его аспектах. Это история, география, богословие, литургика, библеистика, церковное право, все виды христианского искусства и многое другое. На данный момент издано уже 68 из 70 запланированных томов", - отметил патриарх.

Попытка выпустить подобное издание уже предпринималась в начале XX века, но из-за революции проект так и не был реализован. Сейчас в создании энциклопедии участвуют тысячи авторов из разных стран мира - представители академических институтов, высшей школы и духовных учреждений.

"Православная энциклопедия" - сборник знаний, который сложно переоценить. Ее тома стоят в церковных библиотеках по всему миру. Большое внимание распространению издания уделяют и столичные власти.

"Мы приобретаем новые тома для школьных библиотек, для учреждений культуры. И поверьте, это не просто трата денег. Это действительно востребованный проект, который важен для того, чтобы мы знали свою историю, для воспитания подрастающего поколения. И действительно в библиотеках эти издания не залеживаются. Помимо этого, как вы знаете, выделяем средства на производство выпуска на телеканале ТВЦ программы "Православная энциклопедия", который как раз популяризирует это проект", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В последние несколько лет в заседаниях Попечительского совета был перерыв, за это время частично сменился его состав, но редакция продолжала и продолжает активно работать - выпущено 16 томов. Сейчас проект находится на финишной прямой, поэтому наверстывать паузу в работе Попечительского совета его члены будут плодотворной деятельностью.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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