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В результате ДТП на западе Москвы пострадал прохожий

14:58
  • вторник
  • 28 марта 2023

С травмами 47-летний мужчина был доставлен в больницу

В Москве выясняют обстоятельства ДТП на западе города. В результате столкновения двух машин на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара пострадал прохожий. С травмами 47-летний мужчина был доставлен в больницу, передает "ТВ Центр".

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль "Тойота" выехал на перекресток уже на красный свет. И успел бы проскочить - автомобили, которым загорелся зеленый, только начали движение. Но среди них оказался мощный "Ягуар", который резко стартовал и оказался на пути "Тойоты".

От удара спорткар отбросило на обочину, где он сбил человека, а также снес светофор. В прокуратуре уточняют, что за рулем внедорожника находился 46-летний мужчина. Другие подробности пока не приводятся.

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