Время генеральной уборки: в Москве начался месячник по благоустройству

Специалистам предстоит промыть после зимы тысячи памятников и сооружений
В Москве начался месячник по благоустройству - специалистам предстоит промыть после зимы тысячи памятников и сооружений, передает "ТВ Центр".
Сейчас идут работы на Бородинском мосту. За водные процедуры отвечает бригада из 10 человек. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления они очищают ограждения, парапеты и лестницы.
Чтобы промыть весь мост, понадобятся сутки. На движение транспорта и пешеходов это никак не скажется.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"