Время генеральной уборки: в Москве начался месячник по благоустройству

Специалистам предстоит промыть после зимы тысячи памятников и сооружений

В Москве начался месячник по благоустройству - специалистам предстоит промыть после зимы тысячи памятников и сооружений, передает "ТВ Центр".

Сейчас идут работы на Бородинском мосту. За водные процедуры отвечает бригада из 10 человек. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления они очищают ограждения, парапеты и лестницы.

Чтобы промыть весь мост, понадобятся сутки. На движение транспорта и пешеходов это никак не скажется.

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