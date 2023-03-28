В Москве впервые вручили премии МХТ

Большинству конкурсантов - не более 35 лет

В столице впервые вручили премии Московского художественного театра. Лауреатами стали молодые таланты в разных сферах искусства, передает "ТВ Центр".

Номинаций сначала было восемь. Но потом решили добавить свою, "мхатовскую". Под названием "Без комментариев" - за безусловные заслуги перед искусством. В этом году ее удостоился Станислав Любшин, один из старейших актеров МХТ.

Остальным конкурсантам - не более 35 лет, но они уже сумели громко заявить о себе в минувшем году. Победители смогут реализовать творческие замыслы на Новой сцене театра. Но сначала им вручили не менее ценный приз.

"Мы взяли за основу барельеф Голубкиной, который украшает фасад театра. Одно из названий этого барельефа - пловец. Молодой человек, который борется с морской стихией. Это получилось созвучно тому, как молодые творцы сегодня пытаются выплыть, выжить и заявить о себе", - отметил худрук МХТ Константин Хабенский.

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