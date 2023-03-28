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В Швеции заявили о рисках нехватки энергоресурсов у Евросоюза

12:21
  • вторник
  • 28 марта 2023

В ЕС тревожатся о следующем отопительном сезоне

В Евросоюзе остаются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам прошедшей зимы. Такое заявление сделала во вторник, 28 марта, министр энергетики Швеции Эбба Буш.
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Глава шведского Минэнерго допустила, что "к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях", однако подчеркнула, что "опасность все еще существует".

Буш заявила, что подготовка Европы к следующему отопительному сезону станет одной из ключевых тем предстоящего заседания совета ЕС по энергетике.

Министр выразила мнение, что отказ от поставок топлива из России и переключение на других поставщиков не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в ЕС, сообщает РИА Новости.

При этом появились сообщения о том, что лидеры государств — членов Евросоюза обсуждают механизм, позволяющий блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции. Предполагается, что использование такого механизма еще значительнее сократит зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.

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