На Воробьевых горах продолжается реконструкция Дворца пионеров

Комплексно гигантское здание не ремонтировалось прежде ни разу

Сохранить историю для детей. Именно с такой главной идеей реставраторы подошли к капитальному ремонту Дворца пионеров на Воробьевых горах. Оставить некогда амбициозную задумку архитекторов советской эпохи в первозданном виде, лишь слегка ее дополнив современными технологиями.

"Это здание 1962 года. Когда мы сюда пришли, оно было в удовлетворительном состоянии. Но было абсолютно не подготовлено под современное использование. Оно не отвечало требованиям безопасности и оснащения, которые сейчас у нас действуют", - объяснил Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы.

Сейчас работы выполнены примерно на треть. Где-то переложены коммуникации, где-то выровнены стены и установлены новые перегородки. Реконструкция происходит сразу во всем комплексе, а не поэтапно, как это делается обычно. Ремонтировать решили ударными темпами, чтобы уже в начале следующего учебного года дети полноценно приступили к занятиям. Сейчас для них отведены два корпуса, которые относительно недавно отремонтировали. Открытия обновленного Дворца пионеров ждут 16 тысяч воспитанников.

"Благодаря реставрации дворец не только вернет себе былые архитектурные формы, но и модернизирует свое технологическое оборудование полностью. А также оборудование в кружках и секциях. Это позволит нам расширить свою деятельность и добавить новые программы, связанные с современными технологиями и направлениями", - указала Елена Мельвиль, директор образовательного комплекса "Воробьевы горы".

В 1958 году, когда только разрабатывалась идея строительства Дворца пионеров, группа молодых архитекторов представила комиссии смелый проект. Комплекс полностью выбивался из архитектурных традиций. Огромные стеклянные витражи, зеленая лужайка. И все это - вдалеке от дороги. Такая концепция никак не укладывалось в устоявшийся облик советских городов. Каково же было удивление конкурсантов из мастерской Соболева, когда их эскиз одобрили. Позже в 1962 году дворец лично открывал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. При этом архитекторы и не подозревали, что полет фантазии завел их на полвека вперед. В те времена, когда мода на такие ансамбли только началась.

"Это подходы к архитектуре, которые используем мы сейчас. Поэтому современность этого комплекса позволяет ему еще долго быть довольно современным и понятным для нынешнего человека, комфортным для его понимания. Я считаю, что он современен и сейчас. Обновление материалов и технической базы - это все, что требуется", - отметила Ольга Макаренко, главный архитектор проекта.

Памятник архитектуры советского модернизма имеет множество исторических объектов, которые надо бережно сохранить. Так, например, для реставрации гигантского мозаичного панно над главным входом привлечены уникальные специалисты. А знаменитая "Площадь парадов" перед комплексом сохранит необычную и тем запомнившуюся многим форму раскладки пешеходных дорожек.

Илья Данильцев, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр"

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