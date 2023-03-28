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В Новой Третьяковке открылась выставка "Увидеть неизвестное"

15:19
  • вторник
  • 28 марта 2023

Многие работы публике представили впервые

Сегодня в Новой Третьяковке открылась выставка из фондов галереи. Многие работы публике представили впервые, передает "ТВ Центр".

Архитектура, городские улочки, просто жанровые зарисовки выполнены в различной манере и разными художниками сразу нескольких эпох. Можно проследить, как один и тот же мотив подавался в зависимости от веяний времени. Алексеев и Кандинский, Бодри и Лентулов, Гончарова и Венецианов соседствуют на одной площадке.

А рядом - скульптурный раздел, где встретились мастера, которых разделяло не одно поколение.  Выставка стала продолжением масштабного проекта "Моя Третьяковка". Только на этот раз все более камерно. 

"Наша выставка охватывает очень большой временной период: от 17 до 21 веков, это жизнь людей, различные жизненные коллизии самого разного времени. Такой камерный, теплый жар, который то всплывает на поверхность в русском искусстве, то уходит", - рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи.

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Выставка "Увидеть неизвестное"
Выставка "Увидеть неизвестное"
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