Снег в Москве полностью сойдет до начала апреля

Гидрометцентр объяснил это "дружной весной"

Снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление "дружная весна". Об этом во вторник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что сегодня еще задержался снег, на метеостанции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет.

Как пояснил Вильфанд, в Москве произошла ситуация, которая называется "дружная весна". Гидрологи понимают под этим сочетание двух факторов: адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух.

"Дружная весна" привела к тому, что снег очень быстро, не впитываясь в почву, по водозабору пошел в малые и средние реки, поэтому в Москве сейчас выпущены штормовые предупреждения, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в этом сезоне на реках Подмосковья будет наблюдаться высокое половодье. Синоптик предупредил, что в Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц.

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