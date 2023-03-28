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Снег в Москве полностью сойдет до начала апреля

12:38
  • вторник
  • 28 марта 2023

Гидрометцентр объяснил это "дружной весной"

Снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление "дружная весна". Об этом во вторник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог отметил, что сегодня еще задержался снег, на метеостанции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет.

Как пояснил Вильфанд, в Москве произошла ситуация, которая называется "дружная весна". Гидрологи понимают под этим сочетание двух факторов: адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух.

"Дружная весна" привела к тому, что снег очень быстро, не впитываясь в почву, по водозабору пошел в малые и средние реки, поэтому в Москве сейчас выпущены штормовые предупреждения, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в этом сезоне на реках Подмосковья будет наблюдаться высокое половодье. Синоптик предупредил, что в Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц.

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