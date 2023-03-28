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Франция увеличит поставки снарядов Украине

12:56
  • вторник
  • 28 марта 2023

Скоро начнутся повторные взносы в украинский фонд помощи

Франция удвоит поставки на Украину 155-миллиметровых снарядов.

Об этом во вторник, 28 марта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Figaro. С конца марта их будет поставляться по две тысячи в месяц.

"Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов", - сказал глава французского Минобороны.

Кроме того, французская сторона вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Помимо этого, рассматривается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине.

Ранее газета Figaro написала, что пилоты ВСУ проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции.

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