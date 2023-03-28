Российские войска создают вокруг Авдеевки "огненный котел"

Ситуация становится похожей на артемовскую

Лесной массив под Кременной. За деревьями - позиции боевиков и наблюдательный пункт. Их обнаружила воздушная разведка. Координаты передали штурмовой группе. Первыми на прямую наводку выходят танки. После атаки бронетехники замаскированный опорный пункт ВСУ захватывают десантники. Несколько боевиков убиты. Остальные бежали. В траншее и на бруствере бросили рюкзаки, разгрузочные жилеты, ручные гранаты. И даже автоматы оставили.

Наступление российских войск под Кременной идет постоянно. И каждый день фронт на этом участке сдвигается примерно на полкилометра на Запад.

На авдеевском направлении активно работает артиллерия. Российские подразделения вошли в Новокалиново. И продолжают выдавливать националистов из Северного и Тоненького. Почти не известные раньше поселки сегодня - ключи к окружению самой Авдеевки.

Несколько снарядов точно легли в этот окоп. Разнесли в щепки блиндаж. Среди ликвидированных радикалов - несколько иностранных наемников. Вот шеврон боевика из Польши. А этот патч - грузинского "Иностранного легиона".

С каждым днем тиски, в которых оказался гарнизон ВСУ, сжимаются все сильнее. Военные говорят, что операция по созданию вокруг Авдеевки "огненного котла" становится похожей на артемовскую. Где националистов окружили со всех сторон и практически отрезали пути к отступлению.

А это тыловой район. На полигоне проходят подготовку экипажи танков. Среди главных дисциплин - маневрирование, противоартиллерийские зигзаги и, конечно, огневая. Тренировкам по ведению боя в городской застройке - особое внимание. Тут успех выполнения боевой задачи напрямую зависит от слаженности всего экипажа. Механик-водитель должен проехать узкие улочки, не задевая здания. Командир - вовремя обнаружить цель. А наводчик - успеть сделать выстрел.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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