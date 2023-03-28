Кремль оценил состояние отношений с ФРГ

Влияние на них оказывают действия Берлина на фоне украинского кризиса

Отношения России и Германии оставляют желать лучшего. Такое заявление сделал во вторник, 28 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать текущее состояние российско-германских отношений.

Песков напомнил о позиции и действиях Германии в свете ситуации на Украине, включая решение официального Берлина разрешить отправку Киеву танков немецкого производства. ФРГ постоянно повышает уровень своей вовлеченности в украинский конфликт, заявил чиновник.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что поставки Германией вооружений Украине ничего хорошего не сулят, сообщает РИА Новости.

После начала российской спецоперации власти ФРГ реализуют санкции в отношении России в качестве члена Евросоюза, а также оказывают активную финансовую и военную помощь Киеву.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии за восемь месяцев удалось стать независимой от поставок газа, угля и нефти из России.

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