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Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности

13:18
  • вторник
  • 28 марта 2023

Идет подготовка к Высшему госсовету Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства будут обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, на фоне действий недружественных стран. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия и Белоруссия выполнили 75% задач в рамках союзных программ

Представитель Кремля подтвердил, что Россия продолжает подготовку к заседанию Высшего госсовета, которое запланировано на апрель.

Песков рассказал, что на повестке будут стоять вопросы развития взаимодействия Москвы и Минска, а также, "при необходимости", тема безопасности России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что у Союзного государства России и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Политик отметил, что углубление интеграции Москвы и Минска послужит на благо народов России и Белоруссии.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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