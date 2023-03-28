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Песков пообещал не дать "замотать" тему терактов на "Северных потоках"

13:45
  • вторник
  • 28 марта 2023

Москва добьется объективного международного расследования

Россия будет бороться с попытками "замотать" тему "Северных потоков".
Совбез ООН не принял резолюцию России по теракту на "Северных потоках"

Об этом во вторник, 28 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва продолжит настаивать на международном расследовании терактов.

"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы ее заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран.

За проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Еще 12, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, голосовавших против не было.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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