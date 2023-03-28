Сотрудники ДПС выступили в роли пожарных в Подмосковье

Ждать МЧС времени не было

В Подмосковье двум сотрудникам ДПС пришлось выступить в роли пожарных-спасателей, передает "ТВ Центр".

Лейтенант полиции Иван Филин и младший лейтенант Александр Бавин патрулировали дороги в районе Серпухова, когда им сообщили о возгорании в частном доме в селе Липицы. Подъехав, мужчины увидели в окне пожилую женщину, которая просила о помощи. Вокруг нее все было в дыму и огне. Ждать МЧС времени не было, счет шел на минуты.

Когда супруги были уже в безопасности, патрульные освободили проезд для спецтехники и скорой помощи. В результате распространение огня удалось остановить. Никто не пострадал.

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