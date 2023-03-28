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Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

13:40
  • вторник
  • 28 марта 2023

Корабль вернут на Землю в беспилотном режиме

Космический корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором во вторник, 28 марта, отстыковался от международной космической станции (МКС).
"Союз МС-23" пристыковался к МКС

Поврежденный корабль в беспилотном режиме вернут на Землю. Через несколько часов после отстыковки от МКС двигательная установка "Союза" должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-22" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в атмосферу.

Посадка корабля состоится ориентировочно в 14:45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

На "Союзе" находится 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования, сообщает РИА Новости.

У "Союза" оказалась повреждена система охлаждения. Причиной аварии стал удар микрометеорита. Из-за нештатной ситуации с "Союзом МС-22" миссия космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на МКС была продлена.

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Корабль "Союз МС-22"
Корабль "Союз МС-22"
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