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Новак рассказал о востребованности российских энергоресурсов в мире

13:58
  • вторник
  • 28 марта 2023

Этому не помешает позиция ряда западных стран

Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. Такое заявление сделал во вторник, 28 марта, российский вице-премьер Александр Новак.
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В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай. В 2022 году Россия нарастила поставки нефти в КНР на 8%, а по углю прирост оказался еще больше, отметил политик.

Учитывая, что азиатский рынок растет более высокими темпами с точки зрения потребления, спроса и вообще экономики, в Москве уверены, что российские энергоресурсы будут востребованы, подчеркнул Новак.

Он также указал, что Россия готова оказывать поддержку партнерам в Азии по обеспечению их энергетических потребностей, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что лидеры государств — членов Евросоюза обсуждают механизм, позволяющий блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции. Предполагается, что использование такого механизма еще значительнее сократит зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.

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