В ответ Россия провела операцию возмездия

Вся Россия переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Речь о трагическом событии шла во время встречи главы государства с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона отметил, что 1 января в Макеевке в ходе ракетного удара погибли военнослужащие, призванные из Самарской области. Азаров подчеркнул, что это стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона.

Президент отметил, что переживает вся страна. Азаров подтвердил, что "так и есть", самарские власти "получили большое количество телеграмм, соболезнований, откликов от людей".

Губернатор Самарской области рассказал о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, а также заверил, что власти региона продолжат "самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества, погибших защитников Отечества".

Владимир Путин и Дмитрий Азаров также обсудили реализацию национальных проектов в Самарской области, при этом президент указал, что "в ЖКХ, конечно, очень много проблем", а также призвал обратить внимание на борьбу с ВИЧ.

Участники встречи обсудили также работу "АвтоВАЗа". Азаров признал, что объемы выпуска машинокомплектов по итогам 2022 года оказались почти вдвое ниже результата 2021 года, но подчеркнул, что предприятие рассчитывает в следующем году практически вернуться на прежний уровень, сообщает пресс-служба Кремля.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке (ДНР). Погибли 89 российских военнослужащих, которые там находились.

В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке была реализована операция возмездия. Ракетным ударом уничтожено более 600 украинских военных.

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