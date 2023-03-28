Глава Евросовета рассказал об открытии переговоров о приеме Украины в ЕС

И для Молдавии тоже

Вопрос о начале переговоров о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите сообщества, который пройдет в декабре.

Об этом во вторник, 28 марта, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Кишиневе.

"Еврокомиссия скоро опубликует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их европейском пути. На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС", - сказал он (цитата по ТАСС).

При этом Мишель не уточнил, как ЕС может приступить к консультациям о вступлении Грузии, которой пока не предоставлен официальный статус кандидата.

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