Сложилась "противоречивая ситуация" из-за энергоресурсов, отметили в ведомстве

Евросоюз импортирует все больше газа, нефти и угля из Африки, но в то же время требует от африканских стран отказаться от их использования. Об этом рассказал во вторник, 28 марта, посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров.

По словам дипломата, на Западе требуют, чтобы Африка перешла на "зеленую" модель, которую они навязывают уже много лет. При этом в своих странах западники в недавнем времени стали использовать не только газ, но и уголь и другие источники энергии, которые наносят вред окружающей среде.

Озеров подчеркнул, что сложилась "очень противоречивая ситуация", при которой в своих странах европейцы используют все больше нефти, газа и угля, импортируя эти ресурсы из Африки, но в то же время они настаивают, чтобы Африка перестала использовать эти источники энергии.

Африка предполагает, что это делается для того, чтобы настоящей индустриализации не было в самих африканских странах, цитирует посла по особым поручениям RT.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что многополярный мир формируется и это объективный процесс, несмотря на все действия Вашингтона и Брюсселя, которые не смогут повернуть ход истории вспять, в их силах - лишь ненадолго его притормозить.

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