ПВО России впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB

Это "умная" авиабомба с двигателем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемый реактивный снаряд РСЗО GLSDB в зоне спецоперации.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ведомстве сообщили, что этот снаряд был перехвачен российскими ПВО впервые.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", - говорится в сводке Минобороны за сутки.

Как объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS, уязвимые перед ВС России, дальше от линии фронта.

GLSDB - это одни из самых современных западных снарядов, так называемая "умная" авиабомба с двигателем, поставляемая на Украину из США.

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