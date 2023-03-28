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Роспотребнадзор отметил спад заболеваемости гриппом и COVID-19

15:01
  • вторник
  • 28 марта 2023

Однако меры профилактики по-прежнему актуальны

В России снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 марта, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России госпитализировали 1604 человека с COVID-19

В ведомстве уточнили, что на 12-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась почти на 9% по сравнению с предыдущей неделе, всего по стране было зарегистрировано 773 тысячи случаев заболевания. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 47,2%.

Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 5,4%, зарегистрировано 78,7 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

При этом в России продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора рассказали, что снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдается в Москве на двенадцатой неделе 2023 года. В Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей — 1 518 482 (охват — 69,7%).

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