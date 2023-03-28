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Москвичей призвали не спешить с заменой автомобильной резины

15:17
  • вторник
  • 28 марта 2023

"Переобувать" автомобили в летнюю резину пока рано

В Москве менять зимнюю резину на летнюю до конца первой декады апреля нецелесообразно. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Эксперт пояснил, что "переобуваться" можно, если ночная температура будет выше 5 градусов — "это просто такое общее правили и в этом году, и в следующем". При этом важно дождаться устойчивого перехода температуры через указанный рубеж.

Вильфанд пояснил, что летняя резина обладает свойствами эластичности, которые предопределяют ее хорошее сцепление с асфальтом, а сохраняется эта эластичность только при температуре более 5 градусов. В противном случае резина "начинает дубеть, сцепление с подстилающей поверхностью снижается, увеличивается тормозной путь", сообщает "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление "дружная весна". Метеоролог отметил, что пока в городе еще задержался снег, на метеостанции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет.

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