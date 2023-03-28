Москвичей призвали не спешить с заменой автомобильной резины

"Переобувать" автомобили в летнюю резину пока рано

В Москве менять зимнюю резину на летнюю до конца первой декады апреля нецелесообразно. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что "переобуваться" можно, если ночная температура будет выше 5 градусов — "это просто такое общее правили и в этом году, и в следующем". При этом важно дождаться устойчивого перехода температуры через указанный рубеж.

Вильфанд пояснил, что летняя резина обладает свойствами эластичности, которые предопределяют ее хорошее сцепление с асфальтом, а сохраняется эта эластичность только при температуре более 5 градусов. В противном случае резина "начинает дубеть, сцепление с подстилающей поверхностью снижается, увеличивается тормозной путь", сообщает "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление "дружная весна". Метеоролог отметил, что пока в городе еще задержался снег, на метеостанции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет.

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