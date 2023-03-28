Российские силы успешно продвигаются на авдеевском направлении

Киев эвакуирует из Авдеевки коммунальные службы

Российские штурмовые отряды теснят украинских националистов в Артемовске. Наши бойцы заняли позиции около Центрального городского рынка, его территорию радикалы оборудовали в мощный укрепрайон. Ожесточенные бои идут на западной окраине райцентра, а также вблизи дороги на Константиновку - единственной магистрали, по которой ВСУ пытаются перебрасывать подкрепление. Заметно продвигаются наши подразделения на авдеевском направлении.

Ствол пушки, на котором закреплены еловые ветки, со стороны может казаться немного смешным. А вот с воздуха, с беспилотника, отличить его от ствола дерева у украинских разведчиков не получается. Маскировка отличная. Угол возвышения ствола довольно велик. Это означает, что стрельба ведётся навесной траекторией на близкое расстояние - примерно десять километров. Снаряды падают прямо в окопы к противнику.

Судя по всему, на карте специальной военной операции появилась ещё одна критическая для ВСУ точка, где ситуация ухудшается каждый день. Это Авдеевка. Все дороги, ведущие в город, под контролем российской артиллерии.

Киевское командование закрыло Авдеевку для посещения гражданскими лицами. Подобное уже бывало, и не раз. Ранее это означало только одно: прорыв украинских оборонительных рубежей и начало уличных боёв. В город запрещён въезд как украинским волонтёрам, так и журналистам.

Украинская сторона эвакуирует из Авдеевки коммунальные службы. Идёт отключение мобильной связи. Штурмовать Авдеевку в лоб нельзя - за девять лет ВСУ окопались капитально. Поэтому одновременно с входом в город передовые отряды обходят Авдеевку с севера и юга. Тактика, аналогичная артёмовской. Там, по имеющейся информации, кольцо вокруг города сомкнуто уже на 80 процентов.

В разбитых окопах российские солдаты находят тела погибших. По данным Минобороны России, потери противника за минувшие сутки составили около 500 солдат. В районе населенного пункта Давыдов брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"