Жители Астрахани бьют тревогу из-за агрессивных бродячих собак

В последнее время участились случаи нападениях животных на горожан

Город страха - в Астрахани многочисленные стаи бродячих псов набрасываются на людей. Нападают ночью и днём. И, к сожалению, всё чаще эти случаи заканчиваются трагически. Только с начала нынешнего года агрессивные бездомные животные загрызли насмерть троих жителей. Что делать, если собака перестала быть другом человека?

Разбросанные на пустыре личные вещи - единственное, что напоминает о произошедшей трагедии. Родственники погибшего Руслана с трудом подбирают слова - до сих пор не осознают гибель мужчины. Рассказывают, что вечером он как обычно пошёл в магазин. Утром же его растерзанное собаками тело обнаружили прохожие.

И этот случай нападения бродячих собак на жителей Астрахани вовсе не единственный. В конце прошлой недели агрессивная свора растерзала 44-летнюю женщину - так же вблизи жилого квартала, прямо на парковке.

Что при этом делать с самими источниками агрессии, не очень понятно. Местным надоело гадать: что на этот раз спровоцирует бродячих животных наброситься на человека. Многие не выходят из дома без средств специальной защиты.

Местные активно призывают вписать в законодательство особый пункт, который бы чётко регламентировал отлов бродячих собак. Существующий закон, по мнению активистов, обнажил ряд проблем. В частности, они предлагают уточнить сам термин "надлежащее обращение с животными". Цепочка "отлов-стерилизация - вакцинация - возврат", полагают авторы инициатив, не работает. На улице зачастую оказываются абсолютно домашние питомцы, которые просто не приспособлены к жизни в дикой природе. Эксперты предлагают следующее.

"То есть, по закону сейчас вообще отсутствуют какие-то инструменты законодательные. Поэтому единственный вариант - это внесение поправок в федеральный закон 498 об ответственном обращении с животными. И первое, что нужно сделать - это упразднить или, скажем так, запретить вот эту программу "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат", в соответствии с которой бесхозное животное и обитает в любом количестве на любых территориях. И заменить это на поголовный безвозвратный отлов - то есть полное изъятие животных. Но при этом, естественно, эти животные должны быть помещены в какие-то пункты передержки, приюты, которые должно создавать государство, муниципальные власти", - отметил Евгений Ильинский, эксперт центра правовой зоозащиты.

В соцсетях жители Астрахани активно распространяют петицию на имя губернатора о разрешении использования усыпления агрессивных бродячих псов в качестве крайней меры. Впрочем, единого мнения нет.

Александра Сергомасова, Абдулла Кучаев, "ТВ Центр".

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