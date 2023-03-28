Россияне смогут увидеть парад планет

В одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран

Во вторник вечером россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление - большой парад планет. Начнётся он сразу после захода Солнца.

В космическом марше будут участвовать пять небесных светил. В одну линию для жителей северного полушария Земли выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. Причём, почти все планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

А вот чтобы разглядеть Уран, придется раздобыть бинокль, а еще лучше телескоп. Редкое астрономическое событие, по прогнозам ученых, продлится всего пару часов.

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