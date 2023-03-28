Балтийский флот провел тренировку с электронными пусками С-400

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия

Зенитный ракетный полк соединения ПВО Балтийского флота провел плановую тренировку с электронными (условными) пусками ракет систем С-400 "Триумф". Об этом во вторник, 28 марта, рассказала пресс-служба флота.

В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили несколько истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала зенитчики выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В завершении мероприятия расчетами ЗРС "Триумф" были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых все назначенные воздушные цели были успешно уничтожены, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны рассказали, что в рамках боевой подготовки субмарина "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила в Японском море пуск крылатой ракеты из подводного положения. Стрельба велась по цели, имитирующей огневую позицию условного противника.

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