ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Балтийский флот провел тренировку с электронными пусками С-400

15:43
  • вторник
  • 28 марта 2023

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия

Зенитный ракетный полк соединения ПВО Балтийского флота провел плановую тренировку с электронными (условными) пусками ракет систем С-400 "Триумф". Об этом во вторник, 28 марта, рассказала пресс-служба флота.
Россия, Китай и Иран проведут морские учения в Оманском заливе

В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили несколько истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала зенитчики выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В завершении мероприятия расчетами ЗРС "Триумф" были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых все назначенные воздушные цели были успешно уничтожены, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны рассказали, что в рамках боевой подготовки субмарина "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила в Японском море пуск крылатой ракеты из подводного положения. Стрельба велась по цели, имитирующей огневую позицию условного противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракета С-400
Ракета С-400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.