Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход исполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях. Об этом во вторник, 28 марта, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации.

В частности, глава Минобороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

Кроме того, Шойгу провел рабочие совещания по гособоронзаказу с руководством предприятий, представителями органов военного управления и Министерства промышленности и торговли, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Даже с учетом увеличения выпуска продукции в 2023 году министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

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