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Мэр Воркуты отправится служить по контракту в зону СВО

16:27
  • вторник
  • 28 марта 2023

Он принял это решение осознанно

Глава Воркуты Ярослав Шапошников во вторник заявил, что отправится служить по контракту в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от воркутинской администрации.

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО России", - заявил мэр Воркуты.

Он отметил, что принял это решение осознанно. Вместе с ним из Воркуты в зону СВО отправятся пять его коллег.

Глава республики Коми Владимир Уйба поддержал решение воркутинского градоначальника.

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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников
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