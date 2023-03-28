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Немецкий депутат заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

16:59
  • вторник
  • 28 марта 2023

В Бундестаге прокомментировали позицию Запада в СБ ООН по диверсиям

Нежелание западных стран поддержать в Совбезе ООН резолюцию о международном расследовании диверсии на "Северных потоках" говорит об их стремлении не придавать огласке причастность Вашингтона к подрывам газопроводов. Об этом рассказал ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
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"Если бы они исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы (резолюцию). Правда не должна быть раскрыта. Тактика сокрытия уже породила гротескные и абсурдные сказки о терактах с использованием парусной яхты. Отказ от привлечения (к расследованию) России тоже является отражением этой тактики сокрытия", - отметил Котре.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

28 марта в Кремле заявили, что Россия будет бороться с попытками "замотать" тему "Северных потоков".

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