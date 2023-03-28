Немецкий депутат заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

В Бундестаге прокомментировали позицию Запада в СБ ООН по диверсиям

Нежелание западных стран поддержать в Совбезе ООН резолюцию о международном расследовании диверсии на "Северных потоках" говорит об их стремлении не придавать огласке причастность Вашингтона к подрывам газопроводов. Об этом рассказал ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Если бы они исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы (резолюцию). Правда не должна быть раскрыта. Тактика сокрытия уже породила гротескные и абсурдные сказки о терактах с использованием парусной яхты. Отказ от привлечения (к расследованию) России тоже является отражением этой тактики сокрытия", - отметил Котре.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

28 марта в Кремле заявили, что Россия будет бороться с попытками "замотать" тему "Северных потоков".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"