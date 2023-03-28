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Папа Римский захотел стать посредником в споре вокруг Киево-Печерской лавры

17:12
  • вторник
  • 28 марта 2023

Об этом он сказал в частной беседе

Папа Римский Франциск выразил готовность выступить в качестве посредника в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом понтифик заявил в ходе личного разговора с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым.

"Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию. Если есть проблема в налаживании контактов, донесении позиции, он готов выступить посредником", - раскрыл содержание беседы агентству ТАСС Севастьянов.

В начале января 2023 украинские власти передали главный храм Киево-Печерской лавры Успенский собор и Трапезную церковь из ведения Украинской православной церкви государству. Затем заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.

В середине марта  Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места". По его словам, люди, "посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего".

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