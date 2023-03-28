Раскольники захватили в Ивано-Франковской области последний храм УПЦ

Люди в масках проникли в помещение и распылили слезоточивый газ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области на западе страны.

Люди в масках проникли в помещение храма Рождества Христова и распылили слезоточивый газ внутри помещения церкви, изгнав из нее духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви.

Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников выдвигаются обвинения в госизмене.

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