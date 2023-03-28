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В МОК озвучили условия допуска россиян к международным соревнованиям

18:28
  • вторник
  • 28 марта 2023

МОК рекомендовал допустить до стартов россиян, не поддерживавших СВО

Спортивные организации должны сами определять, кому выступать на международных турнирах, заявил по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) президент организации Томас Бах.

"Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях", - сказал Бах.

По его словам, исполком МОК рекомендовал федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию. "Спортсмены из России и Белоруссии должны соревноваться только как нейтральные спортсмены", - отметил Бах (цитата по РИА Новости).

Он заявил, что участвовать в международных соревнованиях не могут атлеты, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. Спортсмены также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

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Президент МОК Томас Бах
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