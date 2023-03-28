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Собянин рассказал о комплексном развитии неэффективно используемых территорий в трех районах

18:23
  • вторник
  • 28 марта 2023

Современные жилые кварталы появятся в Черемушках, Ярославском и Обручевском районах

Современные жилые кварталы появятся на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в Ярославском районе, в районе Черемушки и Обручевском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В некоторые дома въедут участники программы реновации, отметил мэр.

В Хибинском проезде на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий будут построены жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневая парковка.

В квартале 25а района Черемушки появятся детский сад, школа, коммунальные объекты и многоквартирные дома. На ул. Обручева на юго-западе Москвы построят спорткомплекс со скалолазным центром, школу и детский сад, офисы, магазины, кафе и другие объекты.

"Сейчас активно реализуются 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 га. Объем инвестиций составит около 716 млрд руб. В результате будет создано больше 89 тыс. рабочих мест", - отметил Сергей Собянин.

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