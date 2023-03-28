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Сильвио Берлускони попал в больницу

19:10
  • вторник
  • 28 марта 2023

Экс-премьеру Италии 86 лет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, 86-летний политик обратился в больницу накануне с жалобами на недомогание. До клиники при этом он добрался самостоятельно.

Газета не исключает, что уже в среду Берлускони выпишут из больницы.

В прошлый раз Сильвио Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. Тогда у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей.

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Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
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