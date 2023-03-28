Экс-премьеру Италии 86 лет
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, 86-летний политик обратился в больницу накануне с жалобами на недомогание. До клиники при этом он добрался самостоятельно.
Газета не исключает, что уже в среду Берлускони выпишут из больницы.
В прошлый раз Сильвио Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. Тогда у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"