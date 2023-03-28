Пентагон: беспилотники MQ-9 Reaper не выживут на Украине

Данный дрон "не обладает живучестью"

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал передачу Киеву БПЛА MQ-9 Reaper бессмысленной из-за российской ПВО. По его словам, "этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке".

"Речь идет о чрезвычайно враждебном воздушном пространстве - в связи со средствами ПВО россиян. Это [беспилотник MQ-9] - платформа, не обладающая живучестью", - заявили участники слушаний в комитете по делам ВС Сената Конгресса США (цитата по ТАСС).

По мнению Пентагона, сейчас Киев больше всего нуждается в ПВО, бронетехнике, а также средствах дальнего огневого поражения.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря.

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