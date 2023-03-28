В Париже протестующие напали на полицейских

Радикальные участники манифестации бросали камни и бутылки

Очередными беспорядками ознаменовалась новая акция против пенсионной реформы в Париже. Первые столкновения сил правопорядка с манифестантами произошли на бульваре Вольтер, сообщает "ТВ Центр".

Протестующие, зачастую в черных масках на лице, бросали камни и бутылки в полицейских, использовали дымовые шашки. Радикальные участники манифестации подожгли рекламный щит.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Беспорядки были и в других городах Франции. Так, в Бордо протестующие забросали полицию петардами. По данным МВД, в сегодняшних акциях по всей стране приняли участие более 500 тысяч человек. Манифестации прошли в 214 коммунах Франции.

В последние недели активность демонстраций и забастовки против повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет лишь увеличивается.

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