На Украине продолжаются захваты храмов и нападения на священников

Раскольники захватили в Ивано-Франковской области последний храм УПЦ

Несколько десятков человек провели акцию около посольства Украины в Тбилиси против решения руководства заповедника "Киево-Печерская лавра", которое предписывает монахам канонической Украинской православной церкви покинуть обитель. Собравшиеся назвали кощунством действия украинских властей. Но засевшие в Киеве радикалы глухи к обращениям, которые приходят в эти дни со всего мира. Они поощряют захваты храмов канонической УПЦ.

При входе в храм православные крестятся. Раскольники в святое место проникают вот так (см. видео). И так же по-варварски ведут себя внутри.

Священники и прихожане в спешке покидают здание. Люди кашляют и протирают глаза. Внутри распылён слезоточивый газ. Дверь с грохотом захлопывают молодые люди с полностью закрытыми балаклавами лицами.

Рейдерский захват завершен. Некоторые его детали восстановила пресс-служба УПЦ: "Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности".

На этих кадрах прихожане пытаются привести в чувство секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ. Он пострадал от слезоточивого газа. Во время захвата здания рядом присутствовала полиция. Но она традиционно не вмешивалась. Это был последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Собор Рождества Христова. Теперь раскольники здесь будут молиться Бандере и славить других нацистов. Как это принято в украинских церквях, присягнувших на верность киевскому режиму.

Информация о грядущем налете на храм была размещена в открытом доступе. В городских пабликах. Но никто из властей даже не пошевелился, чтобы пресечь преступление.

Украинская полиция не то что не препятствует гонениям на церковь, сама принимает в них непосредственное участие. Вот недавние кадры из Черновецкой области. Село Бабин. Там бесы в погонах избили настоятеля Свято-Вознесенского храма за то, что он не захотел присягнуть на верность раскольнической церкви Украины.

29 марта монахи единственной канонической церкви Украины должны освободить все помещения одной из главных православных святынь. Тысячи верующих приходят сюда каждый день, пока истинную веру окончательно не изгнали из этих стен. Но националисты и здесь преследуют их: выкрикивая бранные лозунги под стенами тысячелетней Киево-Печерской лавры.

Часть этих женщин говорит исключительно на украинском. Они платят налоги на украинскую армию. Их дети мобилизованы в ВСУ. В пророссийской позиции их заподозрить никак нельзя! Но украинские власти и журналисты им отказывают в базовом человеческом праве - праве на веру. На эти интервью накладывают оскорбительные надписи. Зеленский уничтожает не просто православие, своими руками раскалывает украинский народ. Тот самый народ, который за него когда-то проголосовал.

Зеленский даже не счел нужным встретиться с монахами Киево-Печерской лавры. Стремясь дорваться до власти, он обещал и мир Донбассу. В итоге развязал конфликт, который его предшественнику ни в каком угаре померещиться не мог.

Священники еще не успели даже покинуть стены обители, а все их имущество уже поделили. Синод неканонической церкви Украины обратился с просьбой передать в ведение раскольников все объекты на территории первого монастыря Киевской Руси. Где в итоге окажутся святыни и реликвии, догадаться несложно. После гонений на храмы и соборы Московского патриархата на украинских и международных торговых онлайн-площадках стали массово появляться старинные иконы, раритетные церковные книги и латунные светильники. Образа святых продают по 50 и 150 долларов. Особо ценные - по 800.

Именно поэтому монахи Киево-Печерской лавры спрятали от украинских силовиков часть реликвий. Чтобы при обысках их не утащили. При этом украинские власти обвинили священников в воровстве.

В тот самый момент, когда православие на Украине уже практически уничтожили, проснулся Папа Римский. И выразил готовность выступить посредником в переговорах между УПЦ и раскольниками по ситуации с изгнанием монахов из Киево-Печерской лавры. Правда, о правах верующих он вспомнил, когда они уже полностью растоптаны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"