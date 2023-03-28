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Мишустин обсудил обеспечение финансового суверенитета России

22:33
  • вторник
  • 28 марта 2023

Необходимо создать дополнительные источники для финансирования экономики

Обеспечение финансового суверенитета России стало главной темой стратегической сессии, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что в прошлом году удалось сгладить масштабные последствия санкций. Так, в стране были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро. А банкам удалось нарастить кредитные портфели.

Сейчас необходимо поддержать положительные тенденции и создать дополнительные источники для финансирования экономики, в том числе и так называемый "пул длинных денег". Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа в дружественных валютах. Правительство и Госдума готовят и другие решения.

"Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, будут сформированы определённые льготы. Например, появится единый налоговый вычет – гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчётном году", - отметил Мишустин.

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