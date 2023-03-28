Мишустин обсудил обеспечение финансового суверенитета России

Необходимо создать дополнительные источники для финансирования экономики

Обеспечение финансового суверенитета России стало главной темой стратегической сессии, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что в прошлом году удалось сгладить масштабные последствия санкций. Так, в стране были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро. А банкам удалось нарастить кредитные портфели.

Сейчас необходимо поддержать положительные тенденции и создать дополнительные источники для финансирования экономики, в том числе и так называемый "пул длинных денег". Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа в дружественных валютах. Правительство и Госдума готовят и другие решения.

"Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, будут сформированы определённые льготы. Например, появится единый налоговый вычет – гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчётном году", - отметил Мишустин.

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