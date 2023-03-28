Глава ОКР Поздняков: МОК нарушает права человека

Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки

Нынешние критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов нарушают права человека. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта", - заявил он.

Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки. "МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности. Теперь действующие больше года рекомендации МОК дезавуированы", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее во вторник в МОК озвучили условия допуска россиян к международным соревнованиям. Отмечается, что спортивные организации должны сами определять, кому выступать на турнирах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"