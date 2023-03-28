ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ОКР Поздняков: МОК нарушает права человека

20:10
  • вторник
  • 28 марта 2023

Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки

Нынешние критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов нарушают права человека. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
В МОК озвучили условия допуска россиян к международным соревнованиям

"Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта", - заявил он.

Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки. "МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности. Теперь действующие больше года рекомендации МОК дезавуированы", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее во вторник в МОК озвучили условия допуска россиян к международным соревнованиям. Отмечается, что спортивные организации должны сами определять, кому выступать на турнирах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.