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В США пожаловались на снижение возможностей разведки над Черным морем

20:57
  • вторник
  • 28 марта 2023

Это связано с новыми маршрутами беспилотников

После инцидента с падением американского беспилотника возможности США по сбору разведданных над Черным морем ухудшились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника.

По его словам, возможности американцев ухудшились из-за новых маршрутов полетов беспилотников. Сейчас полеты продолжаются, но они проходят на расстоянии 64 километра от побережья, а не 19 километров.

Кроме того, беспилотники стали летать южнее Крымского полуострова и на большей высоте. Новые маршруты были проложены для снижения вероятности провокаций в регионе.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского БПЛА MQ-9 в направлении госграницы России. В воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

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