В США пожаловались на снижение возможностей разведки над Черным морем

Это связано с новыми маршрутами беспилотников
После инцидента с падением американского беспилотника возможности США по сбору разведданных над Черным морем ухудшились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника.
По его словам, возможности американцев ухудшились из-за новых маршрутов полетов беспилотников. Сейчас полеты продолжаются, но они проходят на расстоянии 64 километра от побережья, а не 19 километров.
Кроме того, беспилотники стали летать южнее Крымского полуострова и на большей высоте. Новые маршруты были проложены для снижения вероятности провокаций в регионе.
Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского БПЛА MQ-9 в направлении госграницы России. В воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"