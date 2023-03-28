Заседание Совбеза ООН по тактическому оружию пройдет 31 марта

Заседание намечено на 17.00 мск

Совбез ООН проведет в пятницу, 31 марта, заседание в связи с планами России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации. Заседание намечено на 10:00 (17.00 мск).

Во вторник в пресс-службе МИД Белоруссии заявили, что размещение на территории страны ядерных боеприпасов не противоречат международному праву, в частности, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ведомстве напомнили, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном.

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