Берлускони с подругой разыскивают бункер на случай ядерной войны

Об этом пишут местные СМИ

В окружении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони царит атмосфера беспокойства. По данным итальянских СМИ, политик и его подруга Марта Фашина обеспокоены угрозой ядерной войны и ищут новый дом с бомбоубежищем.

"Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару: кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое. И здесь мы возвращаемся к списку. Окей, члены семьи. Само собой, разумеется. А друзья? А коллеги по партии?" - задается вопросом издание Libero (цитата по РИА Новости).

Ранее Сильвио Берлускони заявил, что оценивает политику Владимира Зеленского "очень и очень негативно". По его мнению, Киеву достаточно было прекратить удары по республикам Донбасса, чтобы предотвратить нынешний конфликт.

Во вторник стало известно, что 86-летний бывший премьер-министр Италии госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане.

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