ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлускони с подругой разыскивают бункер на случай ядерной войны

22:31
  • вторник
  • 28 марта 2023

Об этом пишут местные СМИ

В окружении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони царит атмосфера беспокойства. По данным итальянских СМИ, политик и его подруга Марта Фашина обеспокоены угрозой ядерной войны и ищут новый дом с бомбоубежищем.

"Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару: кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое. И здесь мы возвращаемся к списку. Окей, члены семьи. Само собой, разумеется. А друзья? А коллеги по партии?" - задается вопросом издание Libero (цитата по РИА Новости).

Ранее Сильвио Берлускони заявил, что оценивает политику Владимира Зеленского "очень и очень негативно". По его мнению, Киеву достаточно было прекратить удары по республикам Донбасса, чтобы предотвратить нынешний конфликт.

Во вторник стало известно, что 86-летний бывший премьер-министр Италии госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.