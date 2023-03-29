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Эксперт объяснил вброс Западом безумных версий по терактам на "СП"

08:38
  • среда
  • 29 марта 2023

Соединенные Штаты изменили тактику

Почему западные страны упрямо отклоняют предложения Москвы по организации прозрачного расследования терактов на "Северных потоках"? Как воспринимают европейцы тот факт, что отказ от российского газа уже привел к их зависимости от поставок из США? И как сильно это бьет по экономике стран ЕС?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Мы видим изменение тактики Соединенных Штатов и вообще западных стран. Раньше они сохраняли режим молчания. Но как только вышло расследование американского журналиста Хёрша, сразу сменилась тактика. Они начали закидывать разные абсурдные версии - например, что это украинские активисты чуть ли не на катамаране туда приплыли и взорвали. Делается это для того, чтобы, когда появится реальная информация об организаторах и исполнителях теракта, люди просто сочли ее за очередную безумную версию", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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