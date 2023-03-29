Монстры Франкенштейна: трансгендер открыл стрельбу в христианской школе в США

Погибли шесть человек, из них трое - дети

Американская трагедия, которую превратили в фарс. Стрельба в христианской школе Нэшвилла унесла жизни шести человек, из них трое - дети. Соединенные Штаты в очередной раз содрогнулись от разыгравшейся драмы. К журналистам вышел Джо Байден, чтобы прокомментировать случившееся. И заговорил про мороженое.

Вопрос о том, в своем ли он уме, в Америке поднимают все реже, многое понятно. Но вот к журналистам выходит пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. Тоже с комментарием: "Добрый день. Счастливого понедельника".

Счастливого понедельника, поражаются журналисты?! Шесть трупов в Нэшвилле, и профессиональный пресс-секретарь начинает комментарий с пожеланий счастья?

Лента новостей в интернете, главные американские медиа-ресурсы обсуждают главный вопрос: как правильно называть убийцу - он или она? Потому что это был трансгендер.

"Официальные лица употребляли местоимения "она" или "ее" в отношении подозреваемого. Но в соцсетях в последние месяцы он упоминается как идентифицирующий себя в качестве мужчины", - пишет NYT.

Одри Хейл когда-то училась в христианской школе Нэшвилла, и вернулась туда спустя годы, чтобы застрелить шесть человек. Судя по публикациям в соцсетях, Одри Хейл заявила о трансгендерном переходе, выбрав новое имя - Эйден. В сети вирусным стал комментарий писательницы и телеведущей Кэндис Оуэнс, которая заявила: когда вы играете во Франкенштейна с частями тела людей, вас не должно удивлять, что они ведут себя как монстры.

Кэндис Оуэнс известна своими консервативными взглядами. А вот Байден, спутавший убийство с шоколадным мороженым, отъявленный либерал. В этом году в США зарегистрировано как минимум 89 случаев насилия с применением огнестрельного оружия в детских садах и школах. А трагедия в Нэшвилле стала 129-й массовой стрельбой в США с начала 2023-го.

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