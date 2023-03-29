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В США затонула баржа с метанолом

09:11
  • среда
  • 29 марта 2023

Очередная экологическая катастрофа?

Очередной инцидент с токсичными веществами в США - в штате Кентукки частично затонула баржа, перевозившая 1400 тонн метанола, передает "ТВ Центр".

Она находилась на плотине в городе Луисвилл. Чтобы избежать утечки опасных химикатов, власти приняли решение перекрыть шлюзы на реке Огайо. Они не будут работать до полной ликвидации ЧП. Пострадавших нет.

Между тем специалисты предупреждают, что скопление метанола в закрытых пространствах может быть взрывоопасным.

В последнее время такие происшествия в США постоянно попадают в сводки новостей. В начале февраля в штате Огайо инцидент со сходом вагонов, перевозивших токсичные вещества, а затем их контролируемый поджог привели к экологической катастрофе.

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